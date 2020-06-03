Жителям Петербурга с 5 июня разрешат посещать храмы

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Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при условии соблюдения санитарных требований, сообщила пресс-служба городской администрации.
Жителям Петербурга с 5 июня разрешат посещать храмы
  • © Илья Тимин
  • РИА Новости

«С 5 июня разрешается посещение храмов при условии обеспечения безопасности граждан, соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, а также ряда условий», — говорится в сообщении.

В частности, граждане должны использовать гигиенические маски и перчатки и соблюдать дистанцию не менее 1,5 м.

В храмах будут регулярно проводить дезинфекцию и проветривать помещения. Кроме того, необходима антисептическая обработка рук и использование оборудования по обеззараживанию воздуха.

Количество людей, которые могут одновременно находиться в храме, определяется исходя из площади помещения. Так, на площади до 400 кв. м может находиться не более одного человека на 4 кв. м.

При этом гражданам старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется воздержаться от посещения храмов.

Ранее сообщалось, что с 6 июня откроются для прихожан храмы Москвы.

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