Жителям Петербурга с 5 июня разрешат посещать храмы
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- РИА Новости
«С 5 июня разрешается посещение храмов при условии обеспечения безопасности граждан, соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, а также ряда условий», — говорится в сообщении.
В частности, граждане должны использовать гигиенические маски и перчатки и соблюдать дистанцию не менее 1,5 м.
В храмах будут регулярно проводить дезинфекцию и проветривать помещения. Кроме того, необходима антисептическая обработка рук и использование оборудования по обеззараживанию воздуха.
Количество людей, которые могут одновременно находиться в храме, определяется исходя из площади помещения. Так, на площади до 400 кв. м может находиться не более одного человека на 4 кв. м.
При этом гражданам старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется воздержаться от посещения храмов.
Ранее сообщалось, что с 6 июня откроются для прихожан храмы Москвы.