В СК сообщили о допросах в рамках расследования ЧП в Норильске

Следователи допрашивают должностных лиц, ответственных за своевременное информирование населения о ЧС с разливом топлива в Норильске.

«В настоящее время следователи допрашивают лиц, в том числе должностных, ответственных за своевременное информирование населения о чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении на сайте СК.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае возмутился из-за несвоевременного информирования о чрезвычайном происшествии, которое произошло в Норильске.

По данным следствия, 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, которые попали в грунт и водные объекты в районе Надежинского металлургического завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».