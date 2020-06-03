В СК сообщили о допросах в рамках расследования ЧП в Норильске

Короткая ссылка
Следователи допрашивают должностных лиц, ответственных за своевременное информирование населения о ЧС с разливом топлива в Норильске.
В СК сообщили о допросах в рамках расследования ЧП в Норильске
  • © СК РФ

«В настоящее время следователи допрашивают лиц, в том числе должностных, ответственных за своевременное информирование населения о чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении на сайте СК.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае возмутился из-за несвоевременного информирования о чрезвычайном происшествии, которое произошло в Норильске.

По данным следствия, 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, которые попали в грунт и водные объекты в районе Надежинского металлургического завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить