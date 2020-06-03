Аэропорт Сочи рассказал об изменениях в графике работы
- © Официальный аккаунт Международного аэропорта Сочи им. В.И.Севастьянова
Об этом сообщат портал «Юга.ру».
«Время работы терминала не ограничено определённым режимом и зависит от выполняемых рейсов. Таким образом, аэропорт осуществляет обслуживание прибывающих и регистрацию вылетающих пассажиров без ограничений, в соответствии с решениями авиакомпаний», — сказали в пресс-службе аэропорта.
Перед вылетом рекомендуется проверять данные о рейсе.
Ранее URA.RU сообщало, что в понедельник, 1 июня, международный аэропорт Перми возобновил круглосуточную работу.