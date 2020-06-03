Житель Подмосковья рассказал, как провёл 24 дня на ИВЛ

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Житель Московской области Анатолий Буболев рассказал, как провёл 24 дня на искусственной вентиляции лёгких.
Житель Подмосковья рассказал, как провёл 24 дня на ИВЛ
  • © Кирилл Шипицин
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Мужчина заболел в начале апреля. Сначала температура была небольшой, вызвали врача из местной амбулатории и назначили лечение. Когда температура стала повышаться, обратились в скорую помощь. Тогда оказалось, что у Буболева двусторонняя пневмония.

«По мере приближения в Талдом температура повышалась. Я потом уже ничего не помню», — заявил он.

Как отметил Буболев, когда он пришёл в сознание, ему сказали, что он находился на грани жизни и смерти, поскольку было поражено 90% лёгких.

«После реанимации рука не поднималась, нога не поднималась, заново ходить учился. Всё это было очень нелегко», — сказал он.

В настоящее время мужчина находится на даче с детьми и внучкой.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в России за сутки COVID-19 обнаружили у 8536 человек.

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