Ресторатор оценил подготовку кафе к открытию в Москве
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- РИА Новости
По его словам, было бы здорово, если бы ресторанам разрешили ставить столики вне веранды, так как это позволит разместить больше гостей, не нарушая противоэпидемических мер.
При этом он отметил непростую ситуацию в ресторанной отрасли.
«Даже если рестораны откроются и пойдут расходы, неизвестно, пойдут ли гости», — заявил он в беседе со «Взглядом».
По его словам, из-за большого количества долгов у ресторанов рестораторы нацелены не на то, чтобы зарабатывать, а на то, чтобы выйти «в ноль».
Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», первый заместитель комитета Государственной думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко выразил мнение, что от ограничений для ресторанов могут отказаться уже скоро.