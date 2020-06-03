Ресторатор оценил подготовку кафе к открытию в Москве

Один из основателей ресторанного холдинга RestArt Алексей Васильчук оценил подготовку кафе к открытию в Москве.

По его словам, было бы здорово, если бы ресторанам разрешили ставить столики вне веранды, так как это позволит разместить больше гостей, не нарушая противоэпидемических мер.

При этом он отметил непростую ситуацию в ресторанной отрасли.

«Даже если рестораны откроются и пойдут расходы, неизвестно, пойдут ли гости», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, из-за большого количества долгов у ресторанов рестораторы нацелены не на то, чтобы зарабатывать, а на то, чтобы выйти «в ноль».

Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», первый заместитель комитета Государственной думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко выразил мнение, что от ограничений для ресторанов могут отказаться уже скоро.