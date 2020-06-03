Финалист конкурса «Лидеры России» назначен на должность директора липецкого филиала «Ростелекома»

Короткая ссылка
Финалист конкурса «Лидеры России» Константин Власов назначен на должность липецкого филиала «Ростелекома».
Финалист конкурса «Лидеры России» назначен на должность директора липецкого филиала «Ростелекома»
  • © Артём Коренюк
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Предстоит большая работа по развитию наших сетей на территории Липецкой области, а где-то — и их модернизация. Особое внимание уделим качеству предоставления наших сервисов», — заявил Власов.

По его словам, участие в конкурсе «Лидеры России» позволяет проверить себя на прочность и повысить уровень своих управленческих компетенций.

В апреле НСН сообщала, что завершено последнее из двух онлайн-тестирований в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить