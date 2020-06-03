Финалист конкурса «Лидеры России» назначен на должность директора липецкого филиала «Ростелекома»

Финалист конкурса «Лидеры России» Константин Власов назначен на должность липецкого филиала «Ростелекома».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Предстоит большая работа по развитию наших сетей на территории Липецкой области, а где-то — и их модернизация. Особое внимание уделим качеству предоставления наших сервисов», — заявил Власов.

По его словам, участие в конкурсе «Лидеры России» позволяет проверить себя на прочность и повысить уровень своих управленческих компетенций.

В апреле НСН сообщала, что завершено последнее из двух онлайн-тестирований в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика».