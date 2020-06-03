Финалист конкурса «Лидеры России» назначен на должность директора липецкого филиала «Ростелекома»
- © Артём Коренюк
- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
«Предстоит большая работа по развитию наших сетей на территории Липецкой области, а где-то — и их модернизация. Особое внимание уделим качеству предоставления наших сервисов», — заявил Власов.
По его словам, участие в конкурсе «Лидеры России» позволяет проверить себя на прочность и повысить уровень своих управленческих компетенций.
В апреле НСН сообщала, что завершено последнее из двух онлайн-тестирований в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика».