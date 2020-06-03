Онищенко оценил ситуацию с коронавирусом

Первый заместитель комитета Государственной думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко оценил ситуацию с COVID-19.

«Эпидемия, которая прошла по Юго-Восточной Азии, Европе и затронула практически 204 страны, идёт на спад. В нашей стране Москва, например, уже практически неделю демонстрирует, что число госпитализированных меньше, чем число выздоровевших, то есть у нас баланс пошёл в другую сторону», — цитирует эксперта телеканал «Звезда».

По словам Онищенко, вторым признаком является то, что тяжёлых больных в реанимационных отделениях в стране тоже мало, — и это хорошо.

Ранее издание «Утро.ру» сообщало, что в России за сутки COVID-19 обнаружили у 8536 человек.