Вирусолог оценил вероятность инфицирования COVID-19 от домашних грызунов

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил вероятность инфицирования COVID-19 от домашних грызунов.

«Это ещё не очень известно. Скорее всего, возможность передачи человеку от крысы или хомяка очень маловероятна. От кошки тоже маловероятна передача этого вируса человеку. А от человека к кошке — это уже доказано», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, обратная передача не доказана.

Ранее врач-инфекционист Валерий Безносенко в беседе с сайтом «Москва 24» оценил вероятность заболеть COVID-19 из-за домашних животных.