Минздрав рассказал о клинических проявлениях коронавируса у пожилых

У пожилых людей коронавирусная инфекция может протекать атипично, возможен бред, снижение артериального давления. Об этом говорится в методических рекомендациях по лечению коронавирусной инфекции Минздрава России.

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РИА Новости