Минздрав рассказал о клинических проявлениях коронавируса у пожилых
- © Илья Питалев
- РИА Новости
«Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения... конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления», — отмечается в документе.
Ранее Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.