Минздрав рассказал о клинических проявлениях коронавируса у пожилых

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У пожилых людей коронавирусная инфекция может протекать атипично, возможен бред, снижение артериального давления. Об этом говорится в методических рекомендациях по лечению коронавирусной инфекции Минздрава России.
Минздрав рассказал о клинических проявлениях коронавируса у пожилых
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения... конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления», — отмечается в документе.

Ранее Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.

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