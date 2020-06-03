Песков сообщил о пропаганде нацизма в украинской игре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разработанная на Украине компьютерная игра, которая позволяет изменить результаты Второй мировой войны, является пропагандой нацизма.

«Здесь можно выразить только крайнее сожаление в связи с тем, что такая игра доступна на территории нашей страны. И доступна тем более сейчас, в год, когда мы отмечаем 75-летие Победы. Потому что, конечно, эта игра, с нашей точки зрения, не что иное, как просто пропаганда нацизма. Что недопустимо», — сказал Песков.

Он отметил, что в отношении данной игры будут приняты меры по линии компетентных ведомств.

СМИ сообщали, что Генпрокуратура потребовала удалить из интернета тизеры компьютерной игры Strategic Mind: Blitzkrieg. В частности, в игре есть ролики, где лидер нацистской Германии Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади в Москве.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинение ещё троим фигурантам уголовных дел, разместившим фотографии нацистов Третьего рейха во время акции «Бессмертный полк», которая прошла в интернете.