Памфилова рассказала о процессе голосования по поправкам к Конституции

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова напомнила о необходимости наличия паспорта для голосования по поправкам к Конституции.

«Паспорт — обязательно. А вот средствами индивидуальной защиты мы сами обеспечим всех пришедших голосовать», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, документ нужно предъявить на расстоянии, чтобы его владельца отметили в книге участников голосования.

Как отметила Памфилова, всё будет устроено так, чтобы контакты на избирательном участке были сведены к минимуму.

«Если на участке для голосования одновременно окажутся несколько человек, то, согласно специальной разметке на полу, каждый будет находиться друг от друга на расстоянии не менее чем два метра. И что очень важно: мы полностью разводим потоки приходящих на участок с уходящими — они ни в коем случае не должны пересекаться», — уточнила она.

Ранее Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по Конституции.