Памфилова рассказала о процессе голосования по поправкам к Конституции
- РИА Новости
«Паспорт — обязательно. А вот средствами индивидуальной защиты мы сами обеспечим всех пришедших голосовать», — заявила она в беседе с kp.ru.
По её словам, документ нужно предъявить на расстоянии, чтобы его владельца отметили в книге участников голосования.
Как отметила Памфилова, всё будет устроено так, чтобы контакты на избирательном участке были сведены к минимуму.
«Если на участке для голосования одновременно окажутся несколько человек, то, согласно специальной разметке на полу, каждый будет находиться друг от друга на расстоянии не менее чем два метра. И что очень важно: мы полностью разводим потоки приходящих на участок с уходящими — они ни в коем случае не должны пересекаться», — уточнила она.
Ранее Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по Конституции.