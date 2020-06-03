Памфилова рассказала о процессе голосования по поправкам к Конституции

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Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова напомнила о необходимости наличия паспорта для голосования по поправкам к Конституции.
Памфилова рассказала о процессе голосования по поправкам к Конституции
  • РИА Новости

«Паспорт — обязательно. А вот средствами индивидуальной защиты мы сами обеспечим всех пришедших голосовать», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, документ нужно предъявить на расстоянии, чтобы его владельца отметили в книге участников голосования.

Как отметила Памфилова, всё будет устроено так, чтобы контакты на избирательном участке были сведены к минимуму.

«Если на участке для голосования одновременно окажутся несколько человек, то, согласно специальной разметке на полу, каждый будет находиться друг от друга на расстоянии не менее чем два метра. И что очень важно: мы полностью разводим потоки приходящих на участок с уходящими — они ни в коем случае не должны пересекаться», — уточнила она.

Ранее Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по Конституции.

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