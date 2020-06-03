Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам
- РИА Новости
«Время становится более безопасным каждый день, вы знаете, статистика заболеваемости, статистика по эпидемиологической обстановке достаточно сейчас выровнялась. Более того, идёт устойчивая тенденция на сокращение», — сказал Песков.
Он отметил, что России ко дню голосования предстоит пережить ещё два инкубационных периода, поэтому эпидемиологическая обстановка к тому времени будет лучше, чем в настоящее время.
«На тот момент, собственно, о каких-то непосредственных угрозах здоровью при голосовании при соблюдении мер предосторожности говорить не приходится», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране стабилизируется.