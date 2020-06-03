Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам
  • РИА Новости

«Время становится более безопасным каждый день, вы знаете, статистика заболеваемости, статистика по эпидемиологической обстановке достаточно сейчас выровнялась. Более того, идёт устойчивая тенденция на сокращение», — сказал Песков.

Он отметил, что России ко дню голосования предстоит пережить ещё два инкубационных периода, поэтому эпидемиологическая обстановка к тому времени будет лучше, чем в настоящее время.

«На тот момент, собственно, о каких-то непосредственных угрозах здоровью при голосовании при соблюдении мер предосторожности говорить не приходится», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране стабилизируется.

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