Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Время становится более безопасным каждый день, вы знаете, статистика заболеваемости, статистика по эпидемиологической обстановке достаточно сейчас выровнялась. Более того, идёт устойчивая тенденция на сокращение», — сказал Песков.

Он отметил, что России ко дню голосования предстоит пережить ещё два инкубационных периода, поэтому эпидемиологическая обстановка к тому времени будет лучше, чем в настоящее время.

«На тот момент, собственно, о каких-то непосредственных угрозах здоровью при голосовании при соблюдении мер предосторожности говорить не приходится», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране стабилизируется.