В Подмосковье в ближайшие часы ожидается сильный дождь с грозой
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«В период с 14:00 до конца суток в Московской области, начиная с южных районов с дальнейшим смещением на север, ожидаются местами сильный дождь, гроза, усиление восточного ветра до 15 м/с», — рассказали агентству в ведомстве.
Жителям и гостям региона рекомендуется по возможности не выходить из дома и закрыть окна, а также не топить печку во время грозы.
Кроме того, в случае грозы рекомендуется выключить радио и телевизор и держаться подальше от электропроводки и антенн.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что по-летнему тёплая погода придёт в Москву в четверг, 4 июня.