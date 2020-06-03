В Подмосковье в ближайшие часы ожидается сильный дождь с грозой

Сильный дождь, гроза и ветер ожидаются в Подмосковье в ближайшие часы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«В период с 14:00 до конца суток в Московской области, начиная с южных районов с дальнейшим смещением на север, ожидаются местами сильный дождь, гроза, усиление восточного ветра до 15 м/с», — рассказали агентству в ведомстве.

Жителям и гостям региона рекомендуется по возможности не выходить из дома и закрыть окна, а также не топить печку во время грозы.

Кроме того, в случае грозы рекомендуется выключить радио и телевизор и держаться подальше от электропроводки и антенн.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что по-летнему тёплая погода придёт в Москву в четверг, 4 июня.