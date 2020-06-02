Сангаджи Тарбаев прокомментировал участие в ролике о поправках к Конституции

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Постпред Калмыкии при президенте России Сангаджи Тарбаев прокомментировал своё участие в ролике RT о поправках к Конституции России.
Сангаджи Тарбаев прокомментировал участие в ролике о поправках к Конституции
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Моё участие в этом ролике заключается только в том, что я поддерживаю преамбулу к Конституции Российской Федерации, потому что я гражданин России», — сообщил РИА Новости Тарбаев.

Он не стал комментировать слова Алексея Навального о нём и других участников ролика.

«Если он не согласен с преамбулой, то это его личный выбор», —отметил Тарбаев.

По случаю предстоящего проведения голосования по поправкам к Конституции России телеканал RT подготовил ролик, участие в котором приняли в том числе российские артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулу основного закона страны.

Кроме того, в ролике снялись командир отряда космонавтов Олег Кононенко, участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко, врач-кардиохирург Лео Бокерия и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Позднее в своём Telegram-канале ролик опубликовал Навальный, сопроводив его оскорбительными комментариями в адрес участников видео. 

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