В Москве скончался ещё 61 пациент с коронавирусом

В Москве умер ещё 61 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число умерших в столице составило 2685. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская