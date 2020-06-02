В Москве скончался ещё 61 пациент с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«В Москве скончался 61 пациент с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.
Накануне сообщалось о 71 умершем пациенте с коронавирусом.
Ранее власти Москвы заявляли, что в столице удалось избежать развития ситуации с коронавирусной инфекцией по итальянскому сценарию.
Согласно оперативным данным на 2 июня, всего в Москве выявлено 185 374 случая COVID-19.