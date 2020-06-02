Глава ДИТ Москвы объяснил свои слова о начале эпидемии коронавируса

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Глава Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко объяснил свои слова о начале эпидемии коронавирусной инфекции в столице.
Глава ДИТ Москвы объяснил свои слова о начале эпидемии коронавируса
  • globallookpress.com

Во время видеоинтервью порталу Habr Лысенко заявил, что коронавирус якобы «пришёл в Москву в середине — конце января».

Позднее он пояснил, что речь идёт о сроке начала круглосуточной работы сотрудников департамента, которые занимались созданием технических решений для борьбы с возможной будущей эпидемией.

«О пандемии коронавируса в Китае было уже известно в конце декабря. Несмотря на то что у нас в России ещё не было зарегистрировано ни одного случая диагностированного коронавируса, город начал готовиться к этой угрозе заранее», — приводит его комментарий РИА Новости.

Так, по словам Лысенко, с середины января в Москве началась «проработка различных, в том числе технических, решений» для борьбы с эпидемией.

«И именно это я имел в виду, когда говорил про январь соответствующую фразу», — пояснил глава Департамента информационных технологий Москвы.

Он подчеркнул, что первый официальный случай коронавирусной инфекции был выявлен в столице в начале марта.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что до марта 2020 года в России не было коронавируса.

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