Попова: до марта в России коронавируса не было

До марта 2020 года в России не было коронавируса нового типа, хотя некоторые россияне считают, что уже переболели им в январе-феврале, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«В Российской Федерации тогда коронавируса, вот именно этого коронавируса, не одного из нескольких десятков, а именно этого коронавируса тогда в России и Москве не было, это абсолютно доподлинно на сегодня уже доказано тем, что иммунитет у наших сограждан есть у очень небольшой доли от всей популяции», — цитирует её ТАСС.

Официально о первых случаях инфицирования коронавирусом в России было объявлено в конце января, диагноз был поставлен двум гражданам Китая в Забайкальском крае и Тюменской области.