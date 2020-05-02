Попова: до марта в России коронавируса не было
- РИА Новости
«В Российской Федерации тогда коронавируса, вот именно этого коронавируса, не одного из нескольких десятков, а именно этого коронавируса тогда в России и Москве не было, это абсолютно доподлинно на сегодня уже доказано тем, что иммунитет у наших сограждан есть у очень небольшой доли от всей популяции», — цитирует её ТАСС.
Официально о первых случаях инфицирования коронавирусом в России было объявлено в конце января, диагноз был поставлен двум гражданам Китая в Забайкальском крае и Тюменской области.