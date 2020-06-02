Ещё 171 российский военный вылечился от коронавируса за сутки

Короткая ссылка
Ещё 171 военнослужащий ВС России вылечился от коронавирусной инфекции за сутки, общее число выздоровевших достигло 3881. Об этом заявили в Минобороны России.
Ещё 171 российский военный вылечился от коронавируса за сутки
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровел 171 военнослужащий», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, общее число выздоровевших в Вооружённых силах РФ увеличилось до 3881.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1444 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — добавили в ведомстве.

Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений, с положительными результатами тестирования составляет 436 человек.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в Вооружённых силах к настоящему времени зафиксировано 6,5 тыс. случаев заболевания COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить