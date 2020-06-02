Ещё 171 российский военный вылечился от коронавируса за сутки

Ещё 171 военнослужащий ВС России вылечился от коронавирусной инфекции за сутки, общее число выздоровевших достигло 3881. Об этом заявили в Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровел 171 военнослужащий», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, общее число выздоровевших в Вооружённых силах РФ увеличилось до 3881.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1444 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — добавили в ведомстве.

Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений, с положительными результатами тестирования составляет 436 человек.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в Вооружённых силах к настоящему времени зафиксировано 6,5 тыс. случаев заболевания COVID-19.