У 500 журналистов в России выявили коронавирус
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«У 500 выявлено. И пять умерших», — приводит РИА Новости ответ Волина на вопрос о новых данных по заболевшим коронавирусом журналистам.
В середине мая глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв заявлял, что в стране 200 заболевших представителей СМИ.
Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.