У 500 журналистов в России выявили коронавирус

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У 500 российских журналистов выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, пятеро заболевших скончались. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.
У 500 журналистов в России выявили коронавирус
  • © Sebastian Gollnow/dpa
  • globallookpress.com

«У 500 выявлено. И пять умерших», — приводит РИА Новости ответ Волина на вопрос о новых данных по заболевшим коронавирусом журналистам.

В середине мая глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв заявлял, что в стране 200 заболевших представителей СМИ.

Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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