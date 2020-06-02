В доме ребёнка в Воронеже выявили вспышку коронавируса
- РИА Новости
«30 мая 2020 года у трёх работников и шести малолетних воспитанников… получены положительные результаты на наличие заболевания COVID-19», — говорится в сообщении.
Как заявили в прокуратуре, в настоящее время все воспитанники изолированы в специально созданное отделение дома ребёнка. Всего в учреждении находятся 57 детей.
Заболевание протекает в бессимптомной форме.
Согласно оперативным данным на 2 июня, в Воронежской области выявлено 2234 случая заболевания коронавирусом.
23 мая сообщалось, что в Астрахани зафиксировали вспышку COVID-19 в интернате для престарелых.