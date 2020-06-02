В доме ребёнка в Воронеже выявили вспышку коронавируса

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Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Воронежском областном специализированном доме ребёнка, заболели шесть детей и трое взрослых. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
В доме ребёнка в Воронеже выявили вспышку коронавируса
  • РИА Новости

«30 мая 2020 года у трёх работников и шести малолетних воспитанников… получены положительные результаты на наличие заболевания COVID-19», — говорится в сообщении.

Как заявили в прокуратуре, в настоящее время все воспитанники изолированы в специально созданное отделение дома ребёнка. Всего в учреждении находятся 57 детей.

Заболевание протекает в бессимптомной форме.

Согласно оперативным данным на 2 июня, в Воронежской области выявлено 2234 случая заболевания коронавирусом. 

23 мая сообщалось, что в Астрахани зафиксировали вспышку COVID-19 в интернате для престарелых.

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