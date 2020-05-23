В Астрахани произошла вспышка коронавируса в интернате для престарелых

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В Астрахани была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 в интернате для престарелых.
В Астрахани произошла вспышка коронавируса в интернате для престарелых
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление администрации губернатора региона, более 40 жильцов и сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов были госпитализированы с коронавирусной инфекцией.

«С 18 по 22 мая на лечение в госпитали направлены 30 проживающих и 13 сотрудников», — указали в администрации.

Уточняется, что у всех госпитализированных подтвердился коронавирус, при этом одна из пациенток 1949 года рождения с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией скончалась.

Всего в социальном учреждении проживают 240 подопечных.

Ранее сообщалось, что пять детских интернатов на Камчатке закрываются на двухнедельный карантин из-за распространения коронавируса.

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