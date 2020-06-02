Москвичей предупредили о грозе и ливнях 3 июня
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- АГН «Москва»
Как уточняется, скорость ветра будет достигать 15 м/с.
Автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок, а пешеходам следует соблюдать осторожность вблизи рекламных щитов и шатких конструкций.
Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, к четвергу, 4 июня, температура может подняться до +21 °С.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в Москве в ближайшие несколько дней.