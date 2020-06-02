Москвичей предупредили о грозе и ливнях 3 июня

В Москве в среду, 3 июня, ожидаются сильные дожди, гроза и ветер. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на МЧС.

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