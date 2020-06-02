Эксперт дал рекомендации по поиску работы

HR-специалист Александр Перцовский дал рекомендации по поиску работы.

«Специалисты всегда найдут свою нишу, потому что специалистов крайне не хватает, и есть перераспределение рынка — какие-то компании закрылись, какие-то нет. Профессионалы, которые действительно владеют своим делом, своей специальностью, будут востребованы в любом случае», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, если что-то закрылось в одном городе, то нужно быть готовым искать работу в другом, смотреть варианты, связанные с переездом.

Как отметил Перцовский, также необходимо учитывать активное развитие различных онлайн-сервисов и персонал, который оказался в сложной ситуации, сможет найти себя на какое-то время там.

Ранее руководитель службы исследований рекрутингового сервиса hh.ru Мария Игнатова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила рост спроса на специальности, предполагающие удалённый формат работы.