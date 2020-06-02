В Чувашии нашли тайник с самодельными взрывными устройствами
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 УК России по факту приготовления к совершению террористического акта», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что сотрудники ФСБ обнаружили тайник с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены.
В настоящее время изымаются все предметы, имеющие значение для следствия и допрашиваются свидетели.
В рамках дела были также назначены судебные экспертизы.
Подчёркивается, что следствие вместе с МВД и ФСБ устанавливают причастных к совершению указанного преступления.
12 мая в ФСБ сообщили о предотвращении теракта, готовившегося в Тверской области.