В Чувашии нашли тайник с самодельными взрывными устройствами

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Следователи возбудили уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта в Чувашии. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
В Чувашии нашли тайник с самодельными взрывными устройствами
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 УК России по факту приготовления к совершению террористического акта», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что сотрудники ФСБ обнаружили тайник с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены.

В настоящее время изымаются все предметы, имеющие значение для следствия и допрашиваются свидетели.

В рамках дела были также назначены судебные экспертизы.

Подчёркивается, что следствие вместе с МВД и ФСБ устанавливают причастных к совершению указанного преступления.

12 мая в ФСБ сообщили о предотвращении теракта, готовившегося в Тверской области. 

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