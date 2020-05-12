ФСБ предотвратила теракт в Тверской области
- РИА Новости
Сообщается, что задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооружённых нападений на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих россиянин 2001 года рождения.
Изъяты переделанный в боевой аналог травматический пистолет ПМ с самодельными боеприпасами, три «коктейля Молотова», холодное оружие и дневники с данными о планируемой атаке.
Уголовное дело расследуется по факту приготовления к теракту, проинформировала спецслужба. Молодой человек помещён под стражу.