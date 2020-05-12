ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

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ФСБ России предотвратила готовившийся в городе Кимры Тверской области теракт, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
ФСБ предотвратила теракт в Тверской области
  • РИА Новости

Сообщается, что задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооружённых нападений на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих россиянин 2001 года рождения.

Изъяты переделанный в боевой аналог травматический пистолет ПМ с самодельными боеприпасами, три «коктейля Молотова», холодное оружие и дневники с данными о планируемой атаке.

Уголовное дело расследуется по факту приготовления к теракту, проинформировала спецслужба. Молодой человек помещён под стражу.

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