Картой плановых отключений горячей воды в Подмосковье воспользовались 50 тысяч человек
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Об этом сообщает телеканал «360».
Ресурс запустило региональное Министерство энергетики. В мае карта работала в тестовом режиме, до 1 июня округа вносили корректировки.
Как отметил глава ведомства Александр Самарин, из-за пандемии в области изменили график отключения горячей воды. Оно начнётся 1 июля и должно завершиться до 31 августа.
«Во время профилактических и ремонтных работ проходят обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления», — уточнил он.
Ранее сообщалось о ремонте котельных в Московской области.