Картой плановых отключений горячей воды в Подмосковье воспользовались 50 тысяч человек

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Картой плановых отключений горячей воды в Московской области воспользовались 50 тыс. человек с 26 мая.
Картой плановых отключений горячей воды в Подмосковье воспользовались 50 тысяч человек
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Ресурс запустило региональное Министерство энергетики. В мае карта работала в тестовом режиме, до 1 июня округа вносили корректировки.

Как отметил глава ведомства Александр Самарин, из-за пандемии в области изменили график отключения горячей воды. Оно начнётся 1 июля и должно завершиться до 31 августа.

«Во время профилактических и ремонтных работ проходят обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления», — уточнил он.

Ранее сообщалось о ремонте котельных в Московской области.

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