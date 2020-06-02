Картой плановых отключений горячей воды в Подмосковье воспользовались 50 тысяч человек

Картой плановых отключений горячей воды в Московской области воспользовались 50 тыс. человек с 26 мая.

Об этом сообщает телеканал «360».

Ресурс запустило региональное Министерство энергетики. В мае карта работала в тестовом режиме, до 1 июня округа вносили корректировки.

Как отметил глава ведомства Александр Самарин, из-за пандемии в области изменили график отключения горячей воды. Оно начнётся 1 июля и должно завершиться до 31 августа.

«Во время профилактических и ремонтных работ проходят обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления», — уточнил он.

Ранее сообщалось о ремонте котельных в Московской области.