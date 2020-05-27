В Подмосковье начнут ремонтировать котельные с 28 мая

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В Московской области начнут ремонтировать котельные с 28 мая.
В Подмосковье начнут ремонтировать котельные с 28 мая
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы взвешенно подошли к принятию решения. Буквально с завтрашнего дня начнём ремонт всего котлового оборудования в котельных, которые есть в Подмосковье. У нас осталось времени практически на месяц меньше, чем обычно», — заявил зампред правительства региона Евгений Хромушин.

По его словам, специалисты должны опрессовать трубы, центральные тепловые пункты, отрегулировать автоматику, почистить котлы и всё оборудование.

Ранее сообщалось, что отопление отключили во всех домах Москвы.

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