Росприроднадзор выявил утечку нефтепродуктов из полузатонувшего буксира на Волге

Утечку нефтепродуктов из полузатонувшего буксира на Волге выявили сотрудники регионального управления Росприроднадзора.

Об этом сообщает РИА «Время Н».

Инцидент произошёл в понедельник, 1 июня, в 10 метрах от береговой полосы Горьковского водохранилища.

«На поверхности реки специалисты заметили масляную плёнку. Ощущался характерный запах нефтепродуктов», — рассказали в ведомстве.

Буксир направлялся из Кстова в Череповец. Во время прохождения шлюзов он столкнулся с дамбой и получил повреждение корпуса. Судно отбуксировали к береговой полосе.

На протяжении предполагаемого маршрута также обнаружены признаки загрязнения реки.

По предварительной оценке, площадь загрязнения составляет около 600 кв. метров. Ведётся административное расследование.

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