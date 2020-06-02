Росприроднадзор выявил утечку нефтепродуктов из полузатонувшего буксира на Волге

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Утечку нефтепродуктов из полузатонувшего буксира на Волге выявили сотрудники регионального управления Росприроднадзора.
Росприроднадзор выявил утечку нефтепродуктов из полузатонувшего буксира на Волге
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА «Время Н».

Инцидент произошёл в понедельник, 1 июня, в 10 метрах от береговой полосы Горьковского водохранилища.

«На поверхности реки специалисты заметили масляную плёнку. Ощущался характерный запах нефтепродуктов», — рассказали в ведомстве.

Буксир направлялся из Кстова в Череповец. Во время прохождения шлюзов он столкнулся с дамбой и получил повреждение корпуса. Судно отбуксировали к береговой полосе.

На протяжении предполагаемого маршрута также обнаружены признаки загрязнения реки.

По предварительной оценке, площадь загрязнения составляет около 600 кв. метров. Ведётся административное расследование.

Ранее URA.RU сообщало, что природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа рассказала о работе по обнаружению несанкционированных свалок.

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