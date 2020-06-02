В России назвали основные военные опасности для страны
- globallookpress.com
Это следует из президентского указа об основах госполитики России в области ядерного сдерживания.
В частности, военной опасностью, которая может перерасти в военные угрозы, является наращивание потенциальными противниками на сопредельных с Россией и её союзниками территориях и акваториях «группировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия».
Кроме того, опасность представляет неконтролируемое распространение ядерного оружия и средств его доставки.
2 июня российский лидер Владимир Путин утвердил основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания.
Из документа следует, что ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России и её союзников.