На газоне в Петербурге нашли мину времён Великой Отечественной войны

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В Санкт-Петербурге на газоне рядом с жилым домом на Шлиссельбургском проспекте нашли миномётный снаряд времён Великой Отечественной войны.
На газоне в Петербурге нашли мину времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

«Сообщение об обнаружении предмета, напоминающего снаряд, поступило в 16:00 в понедельник. Очевидцы рассказали, что он лежит на газоне у дома 49 на Шлиссельбургском проспекте», — приводит заявление Росгвардии kp.ru.

Взрывотехники прибыли на место и обследовали находку. Оказалось, что это ржавая 81-миллиметровая мина.

Боеприпас вывезли на специализированный полигон и уничтожили.

Ранее «Невские новости» сообщили, что в Пушкинском районе Петербурга нашли артиллерийский снаряд.

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