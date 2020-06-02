Синоптик оценил вероятность жаркого лета в Петербурге

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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в беседе с «Невскими новостями» о погоде, которая придёт в Санкт-Петербург в летние месяцы.
Синоптик оценил вероятность жаркого лета в Петербурге
  • РИА Новости

«Составленный наш прогноз на июнь показывает, что будет ровная температура в течение всего месяца. В дневные часы +16…+21 °С, в отдельные только дни будет более тепло», — сказал он.

По словам Колесова, погоду «будут определять циклоны и дожди, облачность, северные ветра».

«Всё-таки надо не настраиваться на жаркое лето в Петербурге, это маловероятно», — подчеркнул синоптик.

Ранее климатолог Алексей Карнаухов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил прогнозы, согласно которым лето 2020 года может стать одним из самых жарких.

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