Памфилова объяснила отказ от голосования по Конституции по почте

Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила, почему было принято решение отказаться от формата голосования по почте по поправкам к Конституции.

«Законодатель предусмотрел возможность голосования по почте. Это хорошо, что это сделано на всякий случай, может быть, где-то когда-то пригодится», — сказала Памфилова.

По её словам, после изучения опыта применения голосования по почте, в том числе международного, было решено, что это «не вчерашний, а позавчерашний день, определённый анахронизм».

«Тем более, действительно, очень сложно организовать общественное наблюдение и много рисков, очень много контактов, и с точки зрения санитарных норм много рисков», — добавила Памфилова.

23 мая президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что будут выполнены все необходимые мероприятия, для того чтобы не было рисков здоровью граждан в ходе голосования по поправкам к Конституции России.

Памфилова отметила, что приоритетами являются здоровье и жизнь российских граждан. По её словам, в ЦИК «сделали акцент именно на этом».