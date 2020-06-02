Благотворительная акция «Набегу добро» продлится до 31 августа

Короткая ссылка
Благотворительная акция «Набегу добро» в поддержку хосписа «Дом радужного детства» продлится до 31 августа.
Благотворительная акция «Набегу добро» продлится до 31 августа
  • Pixabay

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на медиагруппу «Патриот».

Как рассказали в благотворительном центре «Радуга», пандемия коронавирусной инфекции заметно ограничила возможность помощи больным детям.

Желающие поддержать хоспис могут пройти, пробежать, проплыть или проехать на велосипеде определённое количество километров. Пройденные километры конвертируют в рубли, которые пойдут на помощь детям.

Ранее «Взгляд» сообщал, что «Русское радио» провело музыкальный марафон «Всё будет хорошо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить