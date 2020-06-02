Благотворительная акция «Набегу добро» продлится до 31 августа
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на медиагруппу «Патриот».
Как рассказали в благотворительном центре «Радуга», пандемия коронавирусной инфекции заметно ограничила возможность помощи больным детям.
Желающие поддержать хоспис могут пройти, пробежать, проплыть или проехать на велосипеде определённое количество километров. Пройденные километры конвертируют в рубли, которые пойдут на помощь детям.
Ранее «Взгляд» сообщал, что «Русское радио» провело музыкальный марафон «Всё будет хорошо».