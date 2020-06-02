Благотворительная акция «Набегу добро» продлится до 31 августа

Благотворительная акция «Набегу добро» в поддержку хосписа «Дом радужного детства» продлится до 31 августа.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на медиагруппу «Патриот».

Как рассказали в благотворительном центре «Радуга», пандемия коронавирусной инфекции заметно ограничила возможность помощи больным детям.

Желающие поддержать хоспис могут пройти, пробежать, проплыть или проехать на велосипеде определённое количество километров. Пройденные километры конвертируют в рубли, которые пойдут на помощь детям.

Ранее «Взгляд» сообщал, что «Русское радио» провело музыкальный марафон «Всё будет хорошо».