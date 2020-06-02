Корабельная противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота провела учения в Охотском море.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Основная цель манёвров — работа над поставленными задачами в определённой морской зоне. Также идёт обучение на дальние плавания.

На противолодочные корабли возложены задачи и по охране морских коммуникаций.

«В период похода запланировано проведение ряда учений и тренировок в составе тактической группы с практическим выполнением боевых упражнений», — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Ранее, как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.