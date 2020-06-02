Роскачество рассказало о проверке воды из-под крана

Роскачество рассказало о проверке бутилированной питьевой воды и воды из-под крана.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сайт организации.

По данным экспертов, повторная проверка бутилированной воды в целом подтвердила качество такой продукции, а вода из-под крана недотягивает до опережающих требований стандарта Роскачества.

Как отметили специалисты, вода из-под крана может оказать негативное влияние на организм. Её качество соответствует нормативам СанПиН, но уступает качеству воды в бутылках.

«В частности, речь идёт о содержании нитратов, нитрит-ионов, аммиака и повышенной альфа-активности», — уточнили эксперты.

Ранее Newinform сообщал, что Роскачество рассказало о результатах повторной проверки сметаны.