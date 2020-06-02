Астахов рассказал о мерах повышения эффективности органов опеки

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Президент Московской коллегии адвокатов, телеведущий, писатель Павел Астахов рассказал о мерах повышения эффективности органов опеки.
Астахов рассказал о мерах повышения эффективности органов опеки
  • Pixabay

Об этом сообщает ФАН.

В онлайн-эфире медиагруппы «Патриот» Астахов выразил мнение, что органам опеки нужно найти баланс между защитой детей и сохранением семьи.

«Баланс очень простой — выполнять свои должностные обязанности и следить за тем, чтобы семье помочь, а не перестраховываться, прибегать, забирать ребёнка», — сказал он.

Как отметил эксперт, можно создать фонд с частичным государственным участием.

«Единый государственный фонд, в котором совет общественный был бы такой, что ни у кого не вызывало бы сомнений, что вот эти люди по-честному распределяют», — пояснил Астахов.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова прокомментировала в беседе с RT предложение Национального родительского комитета компенсировать алименты, которые не были выплачены детям из-за потери работы одним из родителей в период самоизоляции.

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