Астахов рассказал о мерах повышения эффективности органов опеки
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Об этом сообщает ФАН.
В онлайн-эфире медиагруппы «Патриот» Астахов выразил мнение, что органам опеки нужно найти баланс между защитой детей и сохранением семьи.
«Баланс очень простой — выполнять свои должностные обязанности и следить за тем, чтобы семье помочь, а не перестраховываться, прибегать, забирать ребёнка», — сказал он.
Как отметил эксперт, можно создать фонд с частичным государственным участием.
«Единый государственный фонд, в котором совет общественный был бы такой, что ни у кого не вызывало бы сомнений, что вот эти люди по-честному распределяют», — пояснил Астахов.
Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова прокомментировала в беседе с RT предложение Национального родительского комитета компенсировать алименты, которые не были выплачены детям из-за потери работы одним из родителей в период самоизоляции.