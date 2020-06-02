В России за сутки скончались 182 пациента с коронавирусом

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, 182 пациента с подтверждённым COVID-19 скончались за сутки в России.

Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 5037.

«За последние сутки умерли 182 человека... За весь период умерли 5037 человек», — говорится в заявлении.

Накануне сообщалось о 162 скончавшихся.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что специалисты разделили все причины смертности, «которые так или иначе связаны с влиянием COVID-19», на группы.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.