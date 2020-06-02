В Авиалесоохране рассказали о ликвидации лесных пожаров в России
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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.06.2020 в России ликвидировано 35 лесных пожаров на площади 3809 га», — сообщили в ведомстве.
По состоянию на 00:00 2 июня в России действовали 11 лесных пожаров на площади 9008 га, их активно тушили.
Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации в лесах введён в четырёх российских регионах, ещё в 49 регионах действует особый противопожарный режим.