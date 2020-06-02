В Авиалесоохране рассказали о ликвидации лесных пожаров в России

В России за сутки ликвидировали 35 лесных пожаров на площади более 3,8 тыс. га. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.06.2020 в России ликвидировано 35 лесных пожаров на площади 3809 га», — сообщили в ведомстве. По состоянию на 00:00 2 июня в России действовали 11 лесных пожаров на площади 9008 га, их активно тушили. Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации в лесах введён в четырёх российских регионах, ещё в 49 регионах действует особый противопожарный режим.