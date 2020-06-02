У берегов Камчатки зафикисровали землетрясение магнитудой 5,0

В Тихом океане у восточного побережья Камчатки сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

«Сейсмическое событие магнитудой 5,0 произошло во вторник утром по местному времени», — сообщил представитель службы.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине почти 30 км в 140 км южнее села Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского края.

17 мая сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано на территории Усть-Большерецкого района Камчатского края.