У берегов Камчатки зафикисровали землетрясение магнитудой 5,0

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В Тихом океане у восточного побережья Камчатки сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0.
У берегов Камчатки зафикисровали землетрясение магнитудой 5,0
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

«Сейсмическое событие магнитудой 5,0 произошло во вторник утром по местному времени», — сообщил представитель службы.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине почти 30 км в 140 км южнее села Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского края.

17 мая сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано на территории Усть-Большерецкого района Камчатского края. 

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