У берегов Камчатки зафикисровали землетрясение магнитудой 5,0
- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
«Сейсмическое событие магнитудой 5,0 произошло во вторник утром по местному времени», — сообщил представитель службы.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине почти 30 км в 140 км южнее села Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского края.
17 мая сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано на территории Усть-Большерецкого района Камчатского края.