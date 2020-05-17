Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано у побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано на территории Усть-Большерецкого района Камчатского края. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

«Сейсмическое событие произошло в воскресенье в 15:02 по местному времени (6:02 мск. — RT). Его очаг залегал на глубине 288 км. Эпицентр находился на суше в 54 км северо-восточнее села Усть-Большерецк», — приводит Интерфакс заявление.

В региональном управлении МЧС России отметили, что пострадавших и разрушений в результате ЧП нет.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,1 в Кроноцком заливе у восточного побережья Камчатки.