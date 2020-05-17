Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано у побережья Камчатки
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«Сейсмическое событие произошло в воскресенье в 15:02 по местному времени (6:02 мск. — RT). Его очаг залегал на глубине 288 км. Эпицентр находился на суше в 54 км северо-восточнее села Усть-Большерецк», — приводит Интерфакс заявление.
В региональном управлении МЧС России отметили, что пострадавших и разрушений в результате ЧП нет.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,1 в Кроноцком заливе у восточного побережья Камчатки.