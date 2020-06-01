В Подмосковье с 3 июня заработают солярии и сауны

Короткая ссылка
В Подмосковье с 3 июня разрешено открыться салонам красоты, спа-салонам, соляриям, саунам с площадью до 400 кв. м и отдельным входом.
В Подмосковье с 3 июня заработают солярии и сауны
  • globallookpress.com

Об этом говорится в распоряжении областного правительства.

«Салоны красоты, косметические, спа-салоны, массажные салоны, солярии, сауны... организации, оказывающие предоставление услуг бань и душевых, оказываемых при очном присутствии гражданина, деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют уведомление о готовности объекта к возобновлению оказания услуг и соблюдении требований стандарта по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг при очном присутствии гражданина в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в документе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе планируют с 3 июня разрешить работу парикмахерских.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить