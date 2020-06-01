В Подмосковье с 3 июня заработают солярии и сауны

В Подмосковье с 3 июня разрешено открыться салонам красоты, спа-салонам, соляриям, саунам с площадью до 400 кв. м и отдельным входом.

Об этом говорится в распоряжении областного правительства.

«Салоны красоты, косметические, спа-салоны, массажные салоны, солярии, сауны... организации, оказывающие предоставление услуг бань и душевых, оказываемых при очном присутствии гражданина, деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют уведомление о готовности объекта к возобновлению оказания услуг и соблюдении требований стандарта по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг при очном присутствии гражданина в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в документе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе планируют с 3 июня разрешить работу парикмахерских.