Число выздоровевших от коронавируса российских военных достигло 3710
- Reuters
«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 113 военнослужащих», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, общая численность выздоровевших ВС увеличилась до 3710.
По истечении 14 суток и второго отрицательного результата тестирования сняты с наблюдения 182 военных, общая численность снятых с медконтроля — 11 429.
В ведомстве сообщили, что в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в настоящее время «установлено 1489 военнослужащих с положительными результатами тестирования».
«Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования, — 505 человек», — добавили в министерстве.
30 мая в Минобороны отмечали, что в течение последних недель число выздоровевших после коронавируса военных превышает количество регистрируемых новых случаев COVID-19.