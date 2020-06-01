Число выздоровевших от коронавируса российских военных достигло 3710

Ещё 113 военных в ВС России вылечились от коронавирусной инфекции за сутки, общее число выздоровевших достигло 3710. Об этом заявили в Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 113 военнослужащих», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, общая численность выздоровевших ВС увеличилась до 3710.

По истечении 14 суток и второго отрицательного результата тестирования сняты с наблюдения 182 военных, общая численность снятых с медконтроля — 11 429.

В ведомстве сообщили, что в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в настоящее время «установлено 1489 военнослужащих с положительными результатами тестирования».

«Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования, — 505 человек», — добавили в министерстве.

30 мая в Минобороны отмечали, что в течение последних недель число выздоровевших после коронавируса военных превышает количество регистрируемых новых случаев COVID-19.