Стала известна самая популярная станция МЦК

Стала известна самая популярная станция Московского центрального кольца — «Нижегородская».

«В конце мая в будние дни со станции «Нижегородская» начиналось около 11,4 тыс. поездок. Немного меньше — 11,2 тыс. — со станции «Площадь Гагарина», которая ещё в апреле была самой востребованной станцией МЦК», — цитирует сайт «Москва 24» пресс-службу столичного метрополитена.

Третье место заняла «Кутузовская» (10,2 тыс. пассажиров в сутки).

Общее ежедневное число поездок по МЦК варьируется в пределах 160—165 тыс. в будни.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.