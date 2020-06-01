Стала известна самая популярная станция МЦК

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Стала известна самая популярная станция Московского центрального кольца — «Нижегородская».
Стала известна самая популярная станция МЦК
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«В конце мая в будние дни со станции «Нижегородская» начиналось около 11,4 тыс. поездок. Немного меньше — 11,2 тыс. — со станции «Площадь Гагарина», которая ещё в апреле была самой востребованной станцией МЦК», — цитирует сайт «Москва 24» пресс-службу столичного метрополитена.

Третье место заняла «Кутузовская» (10,2 тыс. пассажиров в сутки).

Общее ежедневное число поездок по МЦК варьируется в пределах 160—165 тыс. в будни.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.

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