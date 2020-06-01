Психолог рассказала, как избежать лишних покупок в ТЦ

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Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала, как избежать лишних покупок в торговых центрах.
Психолог рассказала, как избежать лишних покупок в ТЦ
  • Pixabay

«Люди выйдут из состояния депривации, из недостаточности эмоций. Естественно, возникнет желание восстановить эмоциональный комфорт через покупки», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, это может привести к шопоголизму, когда человек скупает вещи, даже если они ему не нужны.

Овчаренко рекомендует составлять списки покупок перед походом в магазин.

«Осознанность наступает тогда, когда мы пытаемся контролировать свой эмоциональный поток. Он прекрасно контролируется через вербализацию. Поэтому составление списков — прекрасная история», — пояснила она.

Вместе с тем, добавила психолог, если захотелось побаловать себя покупкой приятной мелочи, то можно себе это позволить.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сообщили об ослаблении режима самоизоляции с 1 июня.

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