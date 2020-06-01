В Удмуртии вернули часть ограничительных мер

Удмуртия не готова к переходу на второй этап снятия ограничительных мер, жители не соблюдают режим самоизоляции, заявил глава республики Александр Бречалов. По его словам, вновь будут закрыты парки и общественные пространства.

«Республика, к сожалению, не готова к переходу на второй этап выхода из режима ограничений», — цитирует Интерфакс Бречалова.

Это, по его словам, означает, что в ближайшие дни не будут открыты дополнительно торговые центры и (это касается преимущественно Ижевска) торговые площади свыше 400 кв. м, а также детские и спортивные учреждения.

«Мы вынуждены вновь приостановить деятельность парков и общественных пространств, зоопарка — до особого распоряжения», — добавил он.

Он рассказал, что ему показали фото в социальных сетях, что «происходило в парке Кирова в выходные».

«Единицы действительно выдерживали социальную дистанцию, в очереди за едой — битком. Мы не можем так рисковать здоровьем жителей, особенно наших детей», — заявил Бречалов.

Он уточнил, что эти меры будут действовать, предположительно, ещё две недели.

«15 июня, я надеюсь, ситуация стабилизируется. Возможно, раньше. И у нас получится снять ограничения и большему количеству предпринимателей дать возможность работать», —сказал он.

Ранее в Удмуртии до 6 июля продлили карантин в домах престарелых.