Психолог оценил возвращение в офис после режима самоизоляции

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Психолог, психиатр Владимир Крупин оценил возвращение в офис после режима самоизоляции.
Психолог оценил возвращение в офис после режима самоизоляции
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  • Gettyimages.ru

«Мне кажется, что это не составит большого труда, потому что люди очень сильно этого ждали и даже заядлые домоседы будут рады заняться своей привычной деятельностью», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, два месяца — длительный срок, но не настолько, чтобы полностью переучиться жить иначе.

Как считает Крупин, люди скучали по привычному образу жизни.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с kp.ru дал рекомендации по поддержке иммунитета во время выхода из режима самоизоляции.

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