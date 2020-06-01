Психолог оценил возвращение в офис после режима самоизоляции

Психолог, психиатр Владимир Крупин оценил возвращение в офис после режима самоизоляции.

«Мне кажется, что это не составит большого труда, потому что люди очень сильно этого ждали и даже заядлые домоседы будут рады заняться своей привычной деятельностью», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, два месяца — длительный срок, но не настолько, чтобы полностью переучиться жить иначе.

Как считает Крупин, люди скучали по привычному образу жизни.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с kp.ru дал рекомендации по поддержке иммунитета во время выхода из режима самоизоляции.