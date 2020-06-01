Назначен новый глава следственного департамента МВД России

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении генерала Сергея Лебедева новым начальником следственного департамента МВД России.

Соответствующий указ размещён на интернет-портале правовой информации.

«Назначить генерал-майора полиции Лебедева Сергея Николаевича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации — начальником следственного департамента Министерства внутренних дел», — говорится в документе.

Согласно указу, Лебедеву присвоено специальное звание генерал-майора юстиции.

Как уточняет РИА Новости, предыдущего руководителя управления Александра Романова уволили на фоне скандала вокруг его подчинённых, которые были арестованы по делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с бизнесменом Альбертом Худояном.

Ранее Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова заместителем председателя СК.