Путин назначил нового замглавы СК

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова заместителем председателя Следственного комитета. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте.

Ранее Александр Сорочкин был освобождён от должности замглавы СК.