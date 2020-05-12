Путин назначил нового замглавы СК
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова заместителем председателя Следственного комитета. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте.
Ранее Александр Сорочкин был освобождён от должности замглавы СК.
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