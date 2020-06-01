Минниханов рассказал о важности создания «Камского Артека»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что считает сотрудничество подросткового центра «Кама» и международного детского центра «Артек» очень важным.
Минниханов рассказал о важности создания «Камского Артека»
  • РИА Новости

«Мы благодарны, что вы не замыкаетесь, а передаёте ваши технологии, опыт, становитесь образовательным центром для субъектов», — цитирует «Реальное время» Минниханова.

Он напомнил, что в своё время отдыхал в «Артеке» и сохранил «незабываемые воспоминания».

1 июня правительство Татарстана и «Артек» подписали соглашение, в результате которого Центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Кама» станет филиалом «Артека».

Ранее стало известно, что туристическая отрасль Татарстана потеряла около 4,8 млрд рублей за время ограничений, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы восстановления российского туристического рынка.

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