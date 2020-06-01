Туротрасль Татарстана потеряла около 4,8 млрд рублей за время пандемии

Туристическая отрасль Татарстана потеряла около 4,8 млрд рублей за время ограничений, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на председателя Госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергея Иванова.

«Выровнять ситуацию возможно только с возобновлением турпотока», — заявил он.

Глава госкомитета уточнил, что данная сумма выведена из расчёта месячного оборота туристической индустрии в 2,4 млрд рублей.

Ранее турецкий отельер Кемаль Кахья в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с российскими туристами. По его словам, если не будут приняты срочные меры, то многие в туротрасли больше не смогут встать на ноги.