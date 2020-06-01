Туротрасль Татарстана потеряла около 4,8 млрд рублей за время пандемии

Короткая ссылка
Туристическая отрасль Татарстана потеряла около 4,8 млрд рублей за время ограничений, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Туротрасль Татарстана потеряла около 4,8 млрд рублей за время пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на председателя Госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергея Иванова.

«Выровнять ситуацию возможно только с возобновлением турпотока», — заявил он.

Глава госкомитета уточнил, что данная сумма выведена из расчёта месячного оборота туристической индустрии в 2,4 млрд рублей.

Ранее турецкий отельер Кемаль Кахья в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с российскими туристами. По его словам, если не будут приняты срочные меры, то многие в туротрасли больше не смогут встать на ноги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить